Das besondere Etwas für den Garten

Was macht einen stimmungsvollen, attraktiven Garten aus? Klar, Pflanzen, Bäume und die Natur spielen hier die Hauptrolle, aber die meisten von uns wollen sich nicht nur an sattem Grün und fröhlichem Vogelgezwitscher erfreuen. Wie innerhalb unserer vier Wände, möchten wir auch draußen gerne Akzente setzen, Stil beweisen und mit der Gartengestaltung unsere Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Und deshalb sind wir auf der Suche nach dem gewissen Etwas, dem ganz besonderen Extra, das unseren Garten von dem der Nachbarn links und rechts abhebt und zu unserer persönlichen Wohlfühloase macht. Was dieses besondere Etwas ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben euch mal ein paar Anregungen und Ideen mitgebracht, die jeden Garten auf ihre ganz eigene Weise bereichern.