Extravaganz in seiner schönsten Form: Designhaus in Schwarz-Weiß

Im Inneren dieses ungewöhnlichen Wohnobjekts erwarten uns kleine, aber funktionale Wohnräume, die den Ansprüchen von ein bis maximal zwei Personen vollauf gerecht werden. Als erstes sehen wir uns die Küche an, die in den 17 m² großen Wohnbereich integriert ist. Die Einrichtung ist schlicht und dezent in Weiß gehalten, wobei der knallrote Kühlschrank im Retro-Look als besonderer Eyecatcher dient. Rechts im Bild sehen wir die Holztreppe, die in die oberen Räume führt und die bereits von außen betrachtete geschwungene Linie aufweist.