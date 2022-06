Vorher/Nachher: Von langweiligem Durchschnitt zur Küche im Retro-Chic!

Auf diesem Bild erkennt man mehr Details der ehemaligen Ausstattung. Blassgelbe Fliesen und Küchenschränke in angegrautem Weiß bestimmten den Look. Alles wirkte etwas farblos und wenig aufregend. Die Einrichtung erweckte den Eindruck, nicht gerade qualitativ hochwertig zu sein. Leblos und wenig einladend waren die Attribute, die einem beim Anblick der alten Küche in den Sinn kamen. Doch das sollte sich grundlegend ändern!