Wandgestaltung mit Wow-Faktor

In den 70er Jahren war sie aus keinem Wohnzimmer wegzudenken, danach verschwand sie in der Versenkung und jetzt feiert sie ein fulminantes Comeback: die Fototapete. Und ihr Anblick verschlägt uns allen den Atem, denn sie hat den schrullig-skurrilen Seventies-Charme mit Palmen im Sonnenuntergang und drolligen Delfinen hinter sich gelassen und kommt jetzt wesentlich erwachsener, spannender und einfach nur stylish ohne Ende daher. Neue Techniken, moderne Druckmethoden und ausgeklügelte Materialien machen den täuschend echten Look dieser Wandgestaltung möglich. Von der City-Skyline über rauschende Wasserfälle, atemberaubende Naturpanoramen und stimmungsvolle Straßenszenen bis hin zu coolen Portraits gibt es nichts, wovor unsere Experten von Affreschi& Affreschi zurückschrecken würden, um unserer Wand einen einzigartigen und imposanten Look zu verpassen.