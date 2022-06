Von der Bruchbude zum Klassiker

Kaum wiederzuerkennen ist die Küche, die sich jetzt in einem reinem Weiß zeigt. Im Nu wirkt der Raum wesentlich heller und lädt wieder dazu ein, Lebensmittel zuzubereiten. Frische Gardinen in sanften Farben bilden zum einen einen dezenten Blickschutz und zum anderen eine verspieltes Detail in der sonst so schlichten Kulisse.