Wie zwei Häuser zusammen eins ergeben

Wie bereits erwähnt, bevorzugte die eine Familie des Doppel(t)hauses eine großflächige Holzterrasse, die wir hier eindrucksvoll erkennen können. Für diesen Bereich wurde die gesamte Grundstückslänge genutzt, wobei zum Ende des Grundstücks hin die reine Holzfläche zusätzlich mit Beeten gestaltet wurde und sich der Gesamtgestaltung harmonisch fügt. Die Terrasse schließt dabei unmittelbar an den Wohnbereich an und kann durch die in die Fensterfront integrierte Schiebetür betreten werden. Der Sitzbereich, der im selben Holz wie die Terrassendielen gehalten wurde, wirkt dabei überaus einladend. Vor allem in den warmen Monaten lässt es sich hier besonders gut aushalten; sei es, um das Sonntagsfrühstück nach draußen zu verlagern oder lange Abende zusammen mit der Familie und Freunden zu verbringen.