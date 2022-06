Terrassengestaltung – 5 schöne Ideen mit Bildern

Helle Steinplatten sorgen im Garten immer für einen mediterranen Touch. Speziell in Verbindung mit dunklen Sitzmöbeln wie hier zu sehen, wird ein Außenraum geschaffen, der vielmehr an ein Urlaubsbild erinnert, als tatsächlich an den eigenen Garten. Man machte in diesem Bereich Gebrauch von unterschiedlichen Ebenen, sodass die Zonen trotz der Symmetrie an Bewegung gewinnen.