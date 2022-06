Schicker Neubau mit perfektem Familiengarten

Jeder kennt es: In der Küche kommen immer alle zusammen. Genügend Platz für gesellige Abende mit der Familie bietet diese Küche mit integriertem Essplatz allemal! Der großzügige Esszimmertisch aus Massivholz passt perfekt zum rustikalen Holzboden. In der komfortablen Küche dominieren dagegen schickes Weiß und kühler Edelstahl. Sie bietet alles, was das Herz begehrt: Viel Stauraum, eine moderne Dunstabzugshaube sowie Mikrowelle und Backofen auf bequemer Arbeitshöhe. Dank der Kücheninsel ist es möglich, beim Kochen die Kinder beim Hausaufgabenmachen im Auge zu behalten oder einfach weiterhin an den Gesprächen am Tisch teilnehmen zu können. Durch eine großzügige Terrassentür gelangt man in den Außenbereich. Die Mahlzeiten können im Sommer so auch ganz bequem unter freiem Himmel eingenommen werden.