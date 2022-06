Stylish und nachhaltig – wohnen im Energiesparhaus!

Das modern gestaltete Bad ist ein echter Eye-Catcher. Der Boden ist komplett aus Holz und die ebenerdige Dusche gliedert sich hervorragend in das elegante Gesamtbild ein. Der Waschtisch ist schwebend an der Wand montiert und bietet durch seine Farbgebung einen kontrastreichen Effekt. Auch hier steht eine klare, moderne Linienführung und die Verwendung von warmen, natürlichen Farben im Vordergrund, was für einen Eindruck absoluter Ruhe und Symmetrie sorgt. Das Herzstück des Badezimmers ist die freistehende ovale Badewanne, die sich von den üblichen Badewannenausführungen abhebt und einen neuartigen, modernen Look für das Badezimmer kreiert.