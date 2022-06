Einzigartiges Fertighaus mit individueller Note

Wie am Wohnzimmer schön zu erkennen ist, bietet dieses Fertighaus ein durchdachtes Wohnambiente bei maximaler Offenheit. Der Wohnbereich, das Esszimmer und die Küche dahinter verschmelzen zu einem beeindruckend großen Wohnraum. Der Flügel in der Raummitte unterstreicht, dass in diesen Räumlichkeiten Zusammenleben und Geselligkeit großgeschrieben werden. Auf diesem Bild gut zu sehen sind nochmals die bodentiefen Glastüren, die das Sonnenlicht wunderschön ins Innere lassen. Über mehrere Zugänge gelangt man aus diesem „Open Space“ in den Garten, wo die von viel Grün umgebene Terrasse im Sommer zum Speisen im Freien einlädt.