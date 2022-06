6 traumhafte Häuser mit Garten

Zum Schluss haben wir noch eine Haus-Garten-Kombination für alle, die auf einen rustikaleren, klassischeren und romantischeren Look stehen. Die Architekten vom Büro Christian Meyer haben den Landhausgarten in der Uckermark neu gestaltet und in Bezug zum rustikalen Mauerwerk der nachbarlichen Höfe sowie zum Ausblick auf die unberührte Natur am Ende des Grundstücks gesetzt. Saftiges Gras, üppig bepflanzte Beete und schick gestutzte Hecken gehen hier eine unwiderstehliche Verbindung ein und unterscheiden sich sowohl in Farbgebung und Charakter als auch in der Blütezeit voneinander, sodass der Garten das ganze Jahr hindurch eine Augenweide bleibt.