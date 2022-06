In 7 Schritten zum eigenen Pool – so geht's!

Was gibt es Erfrischenderes, als bei Sonnenschein und 29 Grad von oben in kühles Nass zu tauchen und das am besten direkt vor der eigenen Haustür, im eigenen Garten, im eigenem Pool? Eben drum! Und um nicht auf diesen Luxus verzichten zu müssen und die sommerlichen Temperaturen entsprechend zu nutzen, geben wir euch eine Anleitung, wie ihr in sieben Schritten euren eigenen Pool anlegen könnt. Gewiss gibt es dabei ein paar Dinge zu beachten und auch ein gewisses Budget sowie Manneskraft sind erforderlich. Doch ist das Ergebnis erst einmal zu sehen und kann man endlich in den Genuss des eigens angelegten Pool kommen inklusive Spaß mit der ganzen Familie, wird man die Arbeit garantiert zu schätzen wissen. Worauf also noch warten, los geht's!