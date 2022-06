7 Tricks, mit denen du dunkle Räume heller wirken lässt

Ein nicht zu verachtendes Hilfsmittel, mit dem man dunkle Räume heller und größer wirken lassen kann, sind clever platzierte Spiegel. Sie reflektieren Licht und weiten so den Raum optisch. Am besten klappt das mit Spiegeln, die über einen schmalen und/oder hellen Rahmen verfügen, denn sie wirken leichter und luftiger. Wichtig ist, dass du den Spiegel so platzierst, dass sich in ihm helle Flächen oder natürliche Lichtquellen widerspiegeln. So kann er das eingefangene Licht auf die dunkleren Ecken des Zimmers lenken.