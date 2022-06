Ein Badezimmer für jedes Sternzeichen

Menschen, die im Sternzeichen Widder geboren wurden, sind in der Regel dynamisch, zielstrebig und entschlossen unterwegs. Was die Einrichtung betrifft, findet man im Widderhaus keine dekorativen Schnörkel, sondern stringente Geradlinigkeit und klare Kanten. Ihr Traumbadezimmer punktet also mit reduziertem Minimalismus, neutralen Farben und perfekter Funktion.