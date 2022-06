Pfarrhaus mit umwerfendem Wintergarten

WOW – nichts anderes fällt Leuten ein, wenn sie auch nur in die Nähe des riesigen Pfarrhauses kommen, das die Profis von Vale Garden Houses aus Grantham in England zu einem absoluten Highlight in der Landschaft gemacht haben. Als würde das alte viktorianische Gebäude nicht schon genügend Aufmerksamkeit bekommen, haben die Architekten es noch mit einem großen Wintergarten versehen. Dieser bildet den absoluten Fokus des Hauses und gleichzeitig den perfekten Ausblick in den grünen Garten.

Mit viel Liebe zum Detail wurden Dach und Holzkonstruktionen des Wintergartens so gestaltet, dass er klar den Hingucker des gesamten Grundstücks bildet, sich aber auch ideal in das Gesamtkonzept aus historischem Pfarrhaus und Garten einfügt.