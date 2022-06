Modernes Einfamilienhaus mit Ecken und Kanten

Zur Straße hin ist das Grundstück halbgeschossig versetzt. In Kombination mit der schmalen Grundfläche ergibt sich eine Eingangssituation, die ihresgleichen sucht.

Der Eingang des Hauses befindet sich nämlich im Tiefparterre, direkt neben der Garage. Das verleiht dem Flur außerdem ein besonderes Licht, denn Sonnenlicht dringt von oben herein. Der helle Eingangsbereich führt direkt in das offene Erdgeschoss – der perfekte Eintritt in das perfekte Haus.