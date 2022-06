Ein bezauberndes Haus, das überrascht

Magisch, inspirierend und vollkommen – dieses Haus wird euch in seinen Bann ziehen. Zu finden ist das charmante alte Gebäude in der mexikanischen Stadt Mérida. Die talentierten Architekten von Taller Estilo Arquitectura perfektionierten die Räume und sorgten für natürlichen Lichteinfall in allen Bereichen. Wir zeigen euch nun das wahrlich gelungene Ergebnis dieses Wohnprojekts.