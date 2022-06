WOW-Haus mit Blick auf den See

Der Blick ins Innere des Haues lässt sofort das offene Wohnkonzept erkennen. Sowohl die Küche als auch das Wohnzimmer wurden in einem Raum umgesetzt, was dem Anspruch an modernes Wohnen mehr als gerecht wird. Zeitgemäß ist auch die Einrichtung. Die Küche wartet mit einer Kochinsel auf sowie einem großzügigen Kühlschrank und viel Stauraum. Edelstahl sowie cremefarbene Fronten harmonieren gekonnt miteinander und fügen sich zu einem ansprechendem Gesamtbild. Wenn auch im selben Raum, so kann auch der Essbereich als eigene Zone ausgemacht werden, an dem unmittelbar das Wohnzimmer anschließt. Dieses zeigt sich mit einer Besonderheit, wurde hierfür doch eine Geschosserhöhung von über vier Metern vorgesehen. Das ist auch der Grund für den von außen auszumachenden Höhenunterschied. Mehrere Fensterbänder lockern die Decke auf und füllen den Raum mit Licht.