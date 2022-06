Ein Wohnzimmer für jedes Sternzeichen

Auch die Steinböcke sind sehr sozial und mögen es, wenn viele Leute in ihrem Haus zu Gast sind. Besonders häufig findet man im Haus von Steinbock-Geborenen offene Räume, die für ein frisches Ambiente sorgen. Am liebsten haben es die Steinböcke, wenn Küche, Ess- und Wohnzimmer miteinander verbunden sind und so ein großer, gemeinschaftlicher Raum für die Familie und Freunde entsteht. Für sie ist uneingeschränkte Kommunikation am wichtigsten und das geht am besten in lichtdurchfluteten Räumen, die so wenig Wände wie möglich haben.