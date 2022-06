So stylish kann man auf 32 Quadratmetern wohnen

Wer in der Großstadt wohnt, kennt das Problem: Es ist nicht immer einfach, an eine Wohnung zu kommen, die jede Menge Platz bietet, perfekt gelegen ist und noch dazu in das persönliche Budget passt. Wohnraum in Städten ist knapp und heiß begehrt, sodass viele von uns das Beste aus den wenigen Quadratmetern herausholen müssen, die uns zur Verfügung stehen. Ein leuchtendes Beispiel dafür haben wir euch heute mitgebracht. Die russische Interior Designerin Ekaterina Donde hat die 32 qm kleine Stadtwohnung einer jungen Frau mit einigen cleveren Tricks und viel Fingerspitzengefühl zu einem beeindruckenden, modernen und super stylishen Zuhause gemacht, in dem man sich auf Anhieb wohlfühlt und jeder Quadratzentimeter perfekt genutzt wurde.