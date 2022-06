Das Holzhaus mit den zwei Gesichtern

Sich zur Natur besinnen und das nutzen, was die Umwelt uns gibt. Diesen Ansatz verfolgt das Wiener Architekturbüro Backraum aus Wien vehement. Spätestens wenn man sich deren Entwürfe ansieht, wird einem bewusst mit welcher Liebe zum Detail und welch klarem Verständnis für Materialität sie an die Planung und die folgende Ausführung herangehen. Hierbei werden alte Methoden aufgegriffen, die längst in Vergessenheit geraten sind und zu neuem Leben erweckt. Ein Beispiel stellt das Haltbarkeitmachen von Holz dar, das einseitig verkohlt wird und eine prägnante Gestalt aufgrund der Farbigkeit annimmt. Aber macht euch selbst ein Bild und bildet euch eure eigene Meinung.