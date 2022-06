15 Couchtische, von denen du mindestens 2 sofort haben willst!

In Wohnzimmern im Industrial-Stil sind Möbel mit einer außergewöhnlichen Vergangenheit besonders beliebt. Dazu zählt auch so ein runder Sofatisch, der einst ein Ölfass war und nun als moderner Couchtisch genutzt wird. Lackiert in bunten Farben, erinnert nichts mehr an die schmutzige Vergangenheit des Fasses. Stattdessen bietet es dank einer Ablagefläche und einer Zwischenplatte ausreichend Platz für Gläser, Zeitschriften & Co..