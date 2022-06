Cooles Einfamilienhaus mit grandiosem Schlafzimmer

Zuletzt werfen wir noch einen Blick ins neue Badezimmer, das vor allem mit seiner freistehenden Badewanne und dem gegenüberliegenden offenen Duschbereich punktet. Das Design ist schlicht und dezent und kombiniert weiße Wände und Decken mit Fußboden, Fliesenbordüre und Amaturen in Grau. Eine natürliche Note bringt das große Holzregal für Handtücher & Co., das praktisch und platzsparend in die Wand integriert ist. Stimmungsvolle und entspannte Stunden lassen sich in der freistehenden Badewanne genießen, die direkt vor dem Fenster mit Blick ins Grüne platziert ist.