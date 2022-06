Vorher-Nachher: Mini-Haus wird zur Wohn-Oase

Dass wenig Platz nicht zwangsläufig auch begrenzte Möglichkeiten bedeutet, beweist das Projekt, das wir euch heute im Vorher-Nachher-Vergleich vorstellen möchten. Denn manchmal bieten genau die Aufgaben, die einen vor die größter Herausforderung stellen, auch das größte Potenzial, wirklich innovative und begeisternde Lösungen zu finden. Unser Vorher-Nachher-Projekt, das wir in Südkorea entdeckt haben, ist hierfür das ideale Beispiel. Zwar besaß das kleine Haus schon vor dem umfassenden Makeover einen gewissen Charme, aber die marode Fassade, die Türen aus Aluminium und der Allgemeinzustand des Hauses ließen viel zu wünschen übrig. In dieser Situation wagten unsere Experten, die Designer und Dekorateure von Handydesign, eine Komplett-Verwandlung, als deren Resultat das Häuschen kaum wiederzuerkennen ist. Haben wir euch neugierig gemacht? Dann seht euch die Ergebnisse an!