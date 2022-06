Schicke Villa mit Charakter

Der nächste Bereich, den wir erkunden, ist eine Küche mit integriertem Essbereich. Die Küche selbst ist in einem sehr schlichten und modernen Stil gehalten und dank der L-förmigen Grundstruktur mit zentraler Insel praktisch, platzsparend und funktional. Farblich kombinieren die Schränke und Kochinsel viel Weiß mit schlanken Edelstahlgriffen und Verkleidungen in Naturholz-Optik, die das puristische Weiß auflockern, ohne aber mit dem schlichten Stil der Küche zu brechen. Für den Essbereich haben sich die Einrichtungsexperten für eine Möblierung in simplem Grau entschieden, das genau passend zur Farbe der Wände gewählt wurde. So wirkt der Raum modern und elegant, ist dabei aber sehr praktisch.