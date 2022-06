Das perfekte Zuhause für die ganze Familie

Das habt ihr vermutlich bisher nicht bemerkt: In der oberen Etage wartet noch ein großer Balkon – vielleicht als gelegentlicher Rückzugsort für den älteren Nachwuchs oder die Eltern. In diesem Haus ist Platzmangel oder zu wenig Entfaltungsspielraum jedenfalls kein Problem. Was will man mehr?!

