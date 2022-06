Das moderne Doppelhaus: viel Platz und trotzdem gemütlich

Dieses Doppelhaus besticht durch zwei große Terrassen, sowohl im Untergeschoss als auch in der ersten Etage. Die bodenlangen Fenster ermöglichen lichtdurchflutete Räume und eine wunderbare Aussicht in den Garten. Die mit Holz verzierte Fassade des Doppelhauses passt sich perfekt dem Garten an. Hier können Feierlichkeiten jeder Art ausgetragen werden. Klare Transparenz und eine schnörkellose Linienführung. Zeitgemäßes Wohnen. Intelligente Architektur für zwei Familien. Im Doppelhaus Freiburg von KAMPA wird Wohnen zum Ausdruck des Lebensstils. Schon die Fassade aus Holz und Putz ist spannend und formschön. Das Pultdach unterstreicht das schicke Design. Und in den Innenräumen? Dort wird Wohnwert zweifach groß geschrieben. Platz und Funktionalität, Helligkeit und Formgefühl geben sich bei diesem Experten die Hand. So schön kann wohnen mal zwei sein.