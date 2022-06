Stylishes Traumhaus am Fluss

Wir beenden unseren Rundgang im Badezimmer, das vielmehr einer privaten Wellnessoase gleicht und keine Wünsche offen lässt. An die Stelle von Holz an den Wänden rückt hier edler Marmor, der in Kombination mit der modernen Hightech-Ausstattung und klaren Formensprache sehr zeitgemäß und cool wirkt. Durch das große Fenster kann man auch in diesem Raum den Blick auf die malerische Umgebung und den Fluss genießen – sowohl von der Badewanne als auch von der Walk-in-Dusche oder vom Waschtisch aus. Mehr Luxus geht wirklich nicht.