So steigerst du den Wert deines Hauses

Wer sein Haus an den Mann oder an die Frau bringen will, darf auch den Außenbereich nicht außer Acht lassen. Ein schöner, gepflegter Garten steigert den Wert einer Immobilie enorm und weckt positive Emotionen bei Kaufinteressenten. Es lohnt sich also, den Garten auf Vordermann zu bringen. Dazu gehört natürlich Rasenmähen, Unkrautzupfen und Heckenstutzen, aber auch ein paar geschickt platzierte Accessoires wie ansprechende Blumenkübel, moderne Möbel und stimmungsvolle Lichter sollten nicht fehlen.