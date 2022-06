Sommerhaus-Projekt wie aus einem Traum

In Polen ist dieser faszinierende Bungalow für die ganze Familie von den Architekten Pracownia Projektwa Archipelag entworfen worden. Harmonisch passt sich der Bungalow an seine idyllische Umgebung an. Im Vordergrund langer Berggipfel und inmitten einer herrlichen Waldlandschaft, bietet er sowohl außen als auch innen viel Raum, um Alltag und Freizeit zu genießen und sich für ein paar ruhige Stunden zurückzuziehen.