Atemberaubender Wohntraum am Meer

Träumt ihr auch vom Haus in der Karibik, direkt am Meer, mit Panoramablick, Palmen und Pool? Dann seid ihr hier genau richtig, denn das Haus, das wir euch heute vorstellen wollen, hat all dies – und noch viel mehr. Es wurde von Nicolas Tye Architects in Rum Point auf den Kaimaninseln errichtet und ist das, was wohl die meisten von uns unter dem perfekten Traumhaus verstehen. Auf unserem virtuellen Rundgang ist also Fernweh garantiert.