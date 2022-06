Gerade Linien treffen auf hohen Wohnkomfort

Präsentiert sich der Bau von außen schlicht und minimalistisch, so überzeugt er auch im Inneren mit klaren Formen und einem puristischen Design. Die großen Fensterflächen geben den Blick in die offene Landschaft frei, während sich der Stil der Fassade in Möbeln und Böden wiederfindet. Graubrauner Stein verbindet den Boden im Erdgeschoss und bildet eine Weiterführung der Rasenflächen im Garten. Die großzügige Sofalandschaft in dunklem Anthrazit greift das Grau des Bodens auf und bietet gleichzeitig viel Platz zum Relaxen. Die weißen Wände und die weiße Decke, in die Beleuchtungselemente eingesetzt wurden, unterstreichen das puristische Ambiente und verleihen dem Raum noch mehr Weite.