Radikale Veränderung einer überholten Wohnung

Last but not least wollen wir uns die Küche anschauen, die nicht wiederzuerkennen ist. Die traurigen, rustikalen Einbauschränke sind beseitigt. Die alte Küche hat einem supermodernen Meisterwerk Platz gemacht, das viel eher einem Kontrollraum eines Raumschiffs als einer Küche ähnelt.

Es wurden keine Kosten gescheut, um dieser Küche ein völlig neues Gesicht zu verpassen. Die Küchengeräte beschränken sich auf das notwendige Minimum. Hinter der schwarz und weiß glänzenden Küchenverkleidung verstecken sich Geschirr, Töpfe und alle weiteren Küchenutensilien, die nicht zutage treten und dieses minimalistische Bild irritieren sollen. Ein besseres großes Finale hätte man sich nicht vorstellen können!

