Fantastisch! 7 rustikale Türen für den Innen- und Außenbereich

Um einen rustikalen Stil oder ein ländliches Ambiente in seinen vier Wänden zu realisieren, muss man nicht gleich auf das volle Programm an Gestaltungsmöglichkeiten setzen. Im Gegenteil, häufig kommt der gewünschte Effekt so richtig zur Geltung, wenn er nur in Maßen eingesetzt wird – ganz nach dem Motto: weniger ist mehr! In der Umsetzung bedeutet dies, das man das Hauptaugenmerk auf ein nur bestimmtes Detail setzt, wie beispielsweise auf die Tür. In jeder Wohnung und in jedem Haus vorzufinden, geht es im Speziellen genau darum: um rustikale Türen. Und das für den Innen- und Außenbereich. Klingt langweilig? Ist es ganz und gar nicht, denn was die Umsetzung angeht, so gibt es eine Vielzahl an Ideen – allesamt fantastisch und zum Nachmachen gedacht!