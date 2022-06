Hochmodern und im Grünen: Ein unglaubliches Wohnprojekt

Nun befinden wir uns schon am Ende unserer Tour. Wir haben heute ein Wohnprojekt besucht, an dem beispielhaft demonstriert wird, wie man trotz Bevölkerungswachstum und wachsenden Städten angenehme Wohngegenden schaffen kann. Ein wichtiger Faktor scheint in jedem Fall die Nähe zur Natur zu sein. Nur außerhalb der hektischen Stadtzentren kommen die Menschen tatsächlich zur Ruhe. In Mersin entsteht ein neuer Lebensraum, der den Menschen bereichernde Wohn- und Lebensqualität schenken wird.