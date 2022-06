Vorher/Nachher: 5 Wohnzimmer, die eine unglaubliche Verwandlung hinter sich haben

Wir fragen uns, ob das Foto in Schwarz-Weiß gemacht wurde, damit es besser zum Mobiliar des Zimmers passt. Der dicke Teppich, die urige Schrankwand in Eiche rustikal sowie die geschwungene Zierblende wirken wie völlig aus der Zeit gefallen. Auch wenn dies einmal modisch gewesen sein mag – das ist einfach schon zu lange her.