Wohnzimmer Inspiration: 10 Vorschläge für euren Wohnraum

Ihr habt keine Zeit, um euch um wöchentlich frische Blumen zu kümmern. Ihr vergesst gerne mal das Gießen oder Zimmerpflanzen sind nicht so wirklich euer Ding. Pflanzen verschönern euer Wohnzimmer heute nicht nur auf dem Boden, Tisch oder auf der Kommode. Nein, mittlerweile könnt ihr euer Grünzeug auch ganz anders präsentieren, als Wandbild zum Beispiel. Moosbilder bringen die Natur und ihre Schönheit direkt in euren Wohnraum und verleihen euren Wänden einen gestalterisch außergewöhnlichen Effekt. Sie verschaffen dem Zimmer eine angenehme und ruhige Atmosphäre, in der ihr euch wohlfühlen könnt. Die Pflanzenbilder punkten aber nicht nur auf ästhetischer Ebene, auch in der Praxis haben sie einiges zu bieten: Sie dämpfen Geräusche und benötigen weder Wasser noch Licht – ihr könnt sie also auch in etwas dunkleren Wohnzimmern einsetzen.