Luxus-Wohnzimmer: Inspiration für Genießer

Luxus sehen wir hier im Großformat und in der Einfachheit des Designs. Das große Luxus-Sofa bietet ausreichend Platz für eine Familie und ist ideal für gemütliche Abende mit Freunden. Auch hier finden sich Flachbildschirm und langgezogener Kamin in einer Wand integriert. So ragen sie nicht in den Raum und halten die Linienführung konstant und klar. Neutrale Farben schaffen ein ruhiges Ambiente, in dem man bestens abschalten kann.