Küche mit Insel: 10 fantastische Ideen!

Diese Küche besticht vor allem durch ihre Größe, wodurch sich nahezu automatisch eine Kochinsel anbietet. Dabei wird diese von einer Küchenzeile sowie einem Küchenschrank umgeben und schließt unmittelbar an den Essbereich an. Die Fronten dominieren in Dunkelbraun, auf denen sich die hellen Marmorplatten sehr gut machen. Hierauf lässt es sich gewiss nicht nur gut schälen, putzen, schnibbeln und zubereiten, sondern die Kochinsel lädt gleichzeitig dazu ein, Platz zu nehmen. Dabei kann dem Geschehen zugesehen oder selbst zur Tat geschritten werden. Ein Kochvergnügen wird es allemal. Cooles Detail auch: die Besteckbilder an der hinteren Wand!