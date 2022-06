Fantastisches Haus in toller Lage

Modern-minimalistisch wohnen, ohne Verzicht auf jeglichen Komfort – genau diesem Anspruch gerecht wird das von Artem Arquitectos errichtete Objekt. Einzigartig in seiner filigranen und lichtdurchfluteten Gestaltung, passt es sich optisch hervorragend an seine Umgebung an und scheint mit dieser regelrecht eins zu sein. Außen und innen verschmelzen zu einer Einheit und sorgen für ein einmaliges Wohngefühl – Luxus-Ambiente inklusive!