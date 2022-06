10 echte Wow-Terrassen, die zum Träumen einladen

Die Terrasse wird immer öfter zur Wohnraumerweiterung an der frischen Luft, die einem modernen Wohnzimmer in nichts nachsteht. Diese hier bietet alles, was das Herz begehrt – vom Platz an der Sonne über einen großen Esstisch bis hin zur Bar mit Outdoor-Küche. Wer will da jemals wieder ins Haus?