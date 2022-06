Stylish & easy: 7 Mini-Gärten mal anders

Eine Dachterrasse ist an für sich schon ein Highlight: Über den Dächern der Stadt den Sommer genießen, gesellige Abende verbringen und das Gefühl haben, dem Himmel so nah wie noch nie gewesen zu sein. Mit bequemen und gemütlichen Sitzmöglichkeiten ausgestattet, sollte es auch hier nicht an der ein oder anderen Pflanze fehlen, verleihen sie dem Ganzen doch zumeist den letzten Schliff. Dabei könnt ihr auf heimische Arten setzen, die sich in der sonnigen Lage wohlfühlen, oder beispielsweise Palmen, die für ein tropischen Flair sorgen.