6 amerikanische Häuser mit dem gewissen Etwas

Im Nordosten der USA, aber auch im nördlichen Kalifornien, findet man historische Häuser, die sich am viktorianischen Stil orientieren und mit unregelmäßigen Formen und reichen Verzierungen ins Auge fallen. Türmchen, Erker und mehrere Spitzdächer sowie Fensterläden und üppig dekorierte Fassaden, Balkone, Veranden und markante Schornsteine bestimmen den Look, der oft ein wenig an märchenhafte Lebkuchenhäuschen erinnert.