Moderner Wohntraum

Haben wir zuviel versprochen? Wohl nicht, denn wirklich glanzvoll präsentiert sich die Fassade dieses modernen Wohntraums in ansprechendem Rot. Bereits beim ersten Anblick des Hauses ist zu merken, dass die Architekten in den letzten Jahren mehrfach preisgekrönt wurden. Bei der Entwicklung, Projektierung, Planung und Ausführung wurde nichts dem Zufall überlassen. Wir können uns an diesem beeindruckenden architektonischen Schmuckstück erfreuen, das mit einem malerischen, geschützten Balkon mit warmen Holzelementen und mit modern markanten Details, wie dunkel gerahmten Fenster in verschiedenen Formen, elegantem Rot als Farbhighlight an der Fassade und einem dekorativ verglastem Terrassenbereich aufwartet.