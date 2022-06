Von der öden Bude zum modernen Zuhause: 7 spannende Fotos

Nun wollen wir euch aber einen Blick in die neuen Räumlichkeiten nicht länger vorenthalten: Hier begegnen wir dem offenen und weitläufigen Wohnbereich voller Persönlichkeit. Was zuvor eine enge und uninspirierende Abfolge von Räumen war, ist jetzt ein einziger luftiger Raum, der auf diese Weise als inspirierender Treffpunkt für die ganze Familie und als Ort der Kommunikation dienen kann. Die Wände des offenen Raumes sind mit einer grauen Wischtechnik versehen, die von dekorativen Hängelampen ergänzt wird und so loftiges, künstlerisches Flair versprüht. Das Studio ist als offener Bereich an das Wohnzimmer angegrenzt und bietet einen ruhigeren Rückzugsort.