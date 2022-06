Traumhaftes Apartment im skandinavischen Stil

Jeder, der Vintage mag, wird sich sofort in dieses Bad verlieben. Die Badewanne mit ihren schönen, runden Formen ist freistehend und mit schicken, silbernen Standfüßen versehen. Neben ihr bietet ein kleiner, weißer Beistelltisch, auf dem eine alte Waschschüssel Platz findet, Stauraum für Handtücher und Badutensilien. Bürste und Wasserkanne erinnern an Hygienegewohnheiten aus längst vergangener Zeit, während das Plakat an der Wand an die passenden Klänge erinnert.

