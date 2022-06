Was auf dem eigenen Balkon erlaubt ist und was du auf keinen Fall tun solltest!

Habt ihr euch auch schon mal gewundert, warum in anderen Ländern immer die Wäsche vor dem Balkon hängt und man bei uns in Deutschland so etwas nie sieht? Liegt es an dem Ordentlichkeitsfimmel der Deutschen oder daran, dass man seine Unterwäsche nicht gerne zur Schau stellt? Die Antwort ist viel einfacher: Es ist bei uns einfach verboten! Wäscheständer und Co. dürfen nicht über die Brüstung hinausragen.Wer seine Wäsche auf dem Balkon trocknen möchte, braucht allerdings bei einer Wäschespinne, einem Wäscheständer oder einer herkömmlichen Leine keine Bedenken haben.