Tolle Gestaltungsideen für einen Hanggarten

Wir sind hin und weg von diesem Prachtexemplar von Hanggarten! Eine tolle Mischung aus geradlinigen Elementen, Naturstein, Gräsern und Pflanzen schmückt hier die Gartengestaltung in Hanglage und macht richtig was her. Wir verraten euch, wie ihr so oder so ähnlich euren eigenen Garten am Hang anlegen und gestalten könnt.

Wer sich die Gestaltung alleine nicht zutraut, kann auch einen unserer Experten damit beauftragen.