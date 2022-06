Mustermix: kreative Accessoires fürs Wohnzimmer

Kissen peppen in Sekundenschnelle jedes Sofa auf. Wenn man Kissen mit verschiedenen Mustern – so wie Blümchen mit Karos – kombinieren will, empfiehlt es sich, dabei in derselben Farbfamilie zu bleiben. So wirkt das Gesamtbild trotz Mustermix nicht unruhig. Hier werden die drei klassischen Farben Rot, Weiß und Dunkelblau auf originelle Weise dreimal neu zusammengestellt. Das Ergebnis: ein so müheloser wie gekonnter Mustermix.