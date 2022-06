Wohnen mit Vintage-Flair

Die elegante Alternative zum Feierabendbier: Cocktails, stilecht serviert in geschliffener Glaskaraffe mit den dazu passenden Gläsern. Ein silbernes Tablett mit dezenten Dekorationen am Rand rundet die Präsentation ab. So kann sich jeder wie in der Serie 'Mad Men' fühlen.

Weitere Wohnaccessoires wie alte Kunstdrucke oder Bilderrahmen aus dunklem Holz – vielleicht mit Kinderbildern oder Fotos der Großeltern darin? – verstärken das 1960er Jahre Feeling noch. Für Ideen, wie sich Bilder und Drucke am schönsten platzieren lassen, geht es hier entlang: Bilder aufhängen: 7 Varianten.